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Çubuk’ta dönem sonu etkinliği

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Çubuk’ta dönem sonu etkinliği
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çubuk Aile Yaşam Merkezi'ne yaz dönemi boyunca kurslara gelen Çocuk Kulübü ve Gençlik Merkezi üyeleri, dönem sonu etkinliği düzenleyerek çeşitli gösterilerle yeteneklerini sergiledi. Çubuk Aile Yaşam Merkezi içerisindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İhsan Yılmaz ile AK Parti Çubuk Kadın Kolları Başkanı Tuğba Aydos katıldı. Programda çeşitli gösteriler düzenlendi.
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Çubuk’ta dönem sonu etkinliği
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