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Kahve festivali bugün başlıyor

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Kahve festivali bugün başlıyor
3. nesil kahve akımının önde gelen markaları ve lezzetlerini bir araya getiren bugün başlıyor. Kahve Festival'inde başkentliler usta baristalar, nitelikli lezzetler, tasarım ürünleri ve canlı müzik performansları ile buluşacak. Festival 30 Eylül'de son bulacak. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ve binlerce kahveseverin ilgisi ile gerçekleşen Ankara Kahve Festivali'nin ikincisi, 28-30 Eylül'de de Bilkent Center'ın ana sponsorluğunda Bilkent Station açık otoparkında düzenleniyor. Festivalde keyifli kahve deneyimleri olacak.
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Kahve festivali bugün başlıyor
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