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’den miniklere yardım

Yeni eğitim ve öğretim dönemine tüm çocuklar eksiksiz başlasın diye ihtiyaç sahibi öğrencilere tek tek ulaşan Yenimahalle ilçe teşkilatı çocukların yüzünü güldürdü

Giriş Tarihi: 28.9.2018
MHP’den miniklere yardım
TÜRK halkı ekonomik sıkıntılarını el birliğiyle aşıyor. Daha önce askıda ekmek projesiyle dikkat çeken Milliyetçi Hareket Partisi () bu kez de ülkenin geleceğine kayıtsız kalmadı. MHP Yenimahalle İlçe Teşkilatı çocuklar için yeni bir seferberliğe imza attı. 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin açılmasıyla başlatılan kampanyada MHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı, Türk Eğitim-Sen 5'no'lu Şube aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere tek tek ulaşmaya devam ediyor.

HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN
MHP Yenimahalle İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz, kıyafetten defter kaleme kadar öğrencilerin yeni eğitim dönemine eksiksiz başlaması ve bütün dikkatlerini eğitimlerine vermesi adına gece gündüz demeden yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti. Hedeflerinin Yenimahalle bölgesinde eğitim noktasında eksiği bulunan öğrencinin kalmaması olduğunu belirten Yılmaz, Türk Milletinin geleceği için herkesi elini taşın altına koymaya davet etti. Fatma GÖKSU
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MHP’den miniklere yardım
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