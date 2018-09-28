Vatandaşla, ‘Halk Meclisi’ havasında buluşma

KEÇIÖREN Belediyesi, Gönül Belediyeciliği kapsamında hayata geçirdiği halk buluşmalarıyla vatandaşların problemlerine ortak olmayı sürdürdü. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
'ın katılımıyla sorunların dinlendiği halk buluşmasının bu haftaki adresi Yakacık, Bağlarbaşı ve Şenlik Mahalleleri oldu. Esnaf ziyaretinin ardından vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ak, yoğun ilgi ve sevgiyle karşılandı. Keçiören Belediyesi
personelleri tarafından kurulan platformda gerçekleştirilen buluşmada vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ak, sorunların çözümü için çeşitli notlar aldı. Keçiören Belediyesi birim müdürlerinin de hazır bulunduğu buluşmada kimi vatandaşların problemleri derhal çözülürken kimi vatandaşların problemleri ise ilgili birim müdürlerine aktarıldı. Problemleri çözüme kavuşturulanlar ise Başkan Ak'a teşekkür etti.