Ankara Barosu’nda güçlü ittifak

Ankara Barosu
21 Ekim'de Olağan Genel Kurula gidiyor. Yaklaşık 15 bin avukatın kayıtlı olduğu baronun yeni başkanı seçimle belli olacak. Barodaki seçimlerde Demokratik Sol Avukatlar Grubu'na karşı Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubu üyesi avukatlar aralarında ittifak gerçekleştirerek tek liste ile seçime gidecek. Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubu Ankara
Barosu Başkan Adayı Gencer Özdemir SABAH Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık'ı ziyaret etti. İşte Özdemir'in açıklamalarının satır başları: SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ:
Ben Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun adayı olarak belirlendim. Daha sonraki süreçte Baroda Birlik Grubu bir aday çıkarmıştı. Bu adayın fedakârlığı ile bizim adaylığımız üzerinde mutabık kalındı. İki grubun birleşmesi şuandaki yapıya göre en güçlü grup oldu. Böyle olunca baro seçimlerinin en güçlü adayı olarak seçime girmenin sorumluluğu ve beklentileri arttırdı. Görüşü ne olursa olsun kendi meslektaşlarımızın bize olan inancı arttı. Mesleğin sorunlarını demokratik sol avukatların çözemeyeceğine inanan birçok meslektaşımdan olumlu dönüşler aldım. Biz mesleğin sorunlarını çözeceğiz. İKİ YILLIK PLAN YAPTIK:
Demokratik Sol Avukatlar şuan baroyu yöneten yapı.Biz kendimize iki yıllık bir plan yaptık. Mesleğin sorunlarını çözemeyen yapıya bu dönemi bırakmayalım. Mevcut yönetim 46 söz vermiş 13'ünü yerine getirebilmiş. OTOPARKLAR ÜCRETSİZ OLACAK
BIZIM önceliğimiz Ankara'nın adliye sorunu çözeceğiz. Özellikle yer konusunda bir iki belirlediğimiz yer var. O belirlediğimiz yerlere adliye yapılması için çalışmalar yapacağız. Bu konuyla ilgili seçimden hemen sonra pazartesi günü çalışmalara başlayacağız. Bu bizim ilk görevimiz olacak. Avukattan otopark ücreti alamaz Ankara Barosu… Sıhhiye Adliyesi'nde baronun otoparkına arabanızı park ettiğinizde 10 lira para ödüyorsunuz. Biz bunu kaldıracağız. Böyle bir para yok. Ankara Barosu meslektaşlarından meslek için eğitim parası da alamaz… Bunu da kaldıracağız. MESAJ YAYIMLANMADI
BIZIM ilk çıkarken "Milli Baro Milli Tercih" sloganı ile çıkarken demek istediğimiz şuydu; Baronun yönetim tarzını benimsemiyoruz. Çok basit bir örnek veriyorum. 19 Eylül Gaziler Günü'nde Ankara Barosu'nun resmi sayfalarında bugünle ilgili bir mesaj yoktu. Mesaj bile yayımlanmadı. Ankara'da gazilerin darp edilmesi dosyası var. Milliyetçi avukatlar bu davalara müdahil oluyor ancak Ankara Barosu gazilerin darp edilmesi davasında ortada yok. Şehit aileleri ve gaziler bize emanettir. Biz göreve geldiğimizde ücretsiz hukuki destek amacıyla kurullar kuracağız. TEK LİSTE
MILLIYETÇI Avukatlar ve Baroda Brilik Grubu'nun ortak listesi ise şöyle: Başkan Adayı: Av. Gencer Özdemir. Yönetim Kurulu: Av.Doç.Dr.Beşir Fatih Doğan, Av.Mehmet Azar, Av.Sabri Hafif, Av.Ayşegül Güney, Av.Saliha Dönmez, Av.M.Kürşat Üçüncü, Av.Abdulkadir Aslan, Av.Ümmügülsüm Culha, Av.Fatih Atalay, Av.Taha Çalık. Disiplin Kurulu: Av.Kürşat Şentürk, Av.Abdurrahim Ata Gümüş, Av.Elif Yılmaz Ermiş, Av.Tuğba Arslan, Av.Kutlucan Canpolat Denetleme Kurulu: Av.Nuray Baynazoğlu, Av.Tunç Caner, Av.Mehmet Hakan Yılmaz".