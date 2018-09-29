Beton yerine yerel ürün

ANKARA
Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında yoğun olarak inşa edilen hobi bahçeleri ile ilgili düzenlemeye gidiyor. Belediye, kamu arazileri üzerindeki hobi bahçeleri ile kooperatifler ve oluşturulan özel hobi bahçeleri için uyulması gereken kurallar hazırladı. Bu alanların amacı dışında kullanılmasını engellemeyi amaçlayan düzenlemede dikkat çekici maddeler yer aldı. Düzenlemeye göre kent sakinleri buralarda kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek, tarımsal faaliyetlere dayalı hobileri amacı dışında konut ticaret gibi kullanıma izin verilmeyecek. Hobi bahçeleri ile ilgili hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulup kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek. Kooperatiflerce yapılacak olan özel hobi bahçelerinde uygulanacak yeni kurallardan bazıları şöyle: KONUTA İZİN YOK
Özel hobi bahçesi, minimum 10 bin metrekare büyüklüğündeki araziler üzerinde kooperatif olması şartı ile imar planı gerektirmeyen tarımsal faaliyetler amacıyla gerçekleştirilecek. Özel kişiler veya parselin tamamına sahip olmayan kooperatifler hobi bahçesi yapamayacak. Hobi bahçelerinin büyüklükleri en fazla bir ailenin ihtiyacına göre tarımsal faaliyete uygun minimum 500 metrekare tek kat şeklinde olacak. Betonarme veya başka bir kalıcı yapı malzemesi kullanılamayacak. Altyapı, yapı, otopark ve güvenlik gibi hizmetler kooperatifler tarafından sağlanacak. Kooperatif genel kurulu kararı ile Büyükşehir'e noterden taahhütname verecek. Taahhütname vermeyen hobi bahçeleri kullanılamayacak. BİR KİŞİ BİR TANE KİRALAYABİLECEK HOBI
bahçelerinin büyüklükleri en fazla bir ailenin ihtiyacına göre tarımsal faaliyete uygun maksimum 250 metrekare, parseldeki yapılaşma maksimum 30 metre ve tek kat şeklinde olacak. Bir aile veya kişi en fazla bir hobi bahçesi kiralayacak, toplu kiralamanın önüne geçilecek. Yapılarda bölgenin tarihi ve kültürel kimliğine uygun andezit taşı, ahşap gibi yerel malzemeler kullanılacak. Alt yapı ve üst yapı işleri ilgili belediyelerce yapılacak. Proje sona erdiğinde mevcut yer eski haline getirilecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün görüşleri alınmadan Büyükşehir, ilçe belediyesi ya da bir devlet kurumu tarafından yapılmayan hobi bahçeleri kullanılamayacak. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Uyar, "Kamu tasarrufunda hobi bahçeleri için maksimum 250 metrekare şartı getirilirken; bu kural özel hobi bahçeleri için minimum 500 metrekare şartı getirilmektedir. Ortak kural konulmalıdır. Kamu tasarrufunda bulunan hobi bahçeleri için 50 bin metrekare minimum parsel alan şartı getirilirken; özel hobi bahçeleri için minimum 10 bin metrekare parsel şartı getirilmektedir. Belediyelerin 50 bin metrekare şartı işini güçleştirmektedir" görüşünü belirtti.