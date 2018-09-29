Festival gibi kültür yılı

CÜNEYT Gökçer Tiyatrosu'nda düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tayland Kültür Bakanı
Vira Rajpoj Chanarat ve Tayland'ın Ankara
Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohi katıldı. Törende konuşan Tayland Kültür Bakanı Chanarat, "Bu akşam Türk- Tayland kültür yılı olan 2018'in başlangıcını veriyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleşecek etkinliklerle kültürü, hayatınızın içine dahil edeceğiz" dedi. Bakan Chanarat, Tayland kültürünün tanıtılması için yapılacak etkinliklerde Tayland'a ait müzik, yemek ve diğer kültürel unsurların sunulacağını belirterek, söz konusu etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından, Tayland'dan gelen performans sanatçıları, geleneksel Tay müziği eşliğinde dans performanslarını sundu. Davetliler, geleneksel Tay kukla gösterisine alkışlarla eşlik etti. KUKLA TİYATROSUNUN KALBİ ANKARA'DA ATACAK 4. ULUSLARARASI
Ankara Kukla Festivali, 12-21 Ekim tarihlerinde dokuz farklı ülkeden ve üç değişik şehirden kukla tiyatrolarını ağırlamaya hazırlanıyor. DenizBank ana sponsorluğunda gerçekleşecek Tiyatro Tempo ve Ankara Üniversitesi ortaklığında düzenlenecek festival, bu yıl da çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik oyunların yanı sıra, atölyeler, söyleşi ve sergiye ev sahipliği yapacak. Tiyatro Tempo ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek Uluslararası Ankara Kukla Festivali 12 -21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festival, 12 Ekim tarihinde Tiyatro Tempo'nun "Köpek Olmak İstemiyorum" ve Moldova'dan İzvoraşul Vesel Tiyatrosu'nun "Prenses Benek" adlı çocuklara yönelik oyunlarıyla başlayacak. 21 Ekim'de sergilenecek son oyun ise İstanbul'dan Tarla Zanat grubunun "Çerveçe İki" adlı oyunu olacak