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Katil cesedi ranzada taşıdı

Sevgilisinin birlikte olduğu genci 32 yerinden bıçaklayarak öldüren Afgan uyuşturucu taciri, ülkeyi terk edemeden yakalandı

Giriş Tarihi: 29.9.2018
Katil cesedi ranzada taşıdı
OLAY, Keçiören'de 20 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle'de ikamet eden evli ve 2 çocuk babası vatandaşı Ajmal Amani (27), daha önceden tanımadığı belirtilen Fatemah Safari'den (22) gelen telefonla sevgilisi Zeynab Rezaei'nin (18) bir başka Afganistan vatandaşı Ansar Yousefi (19) ile ilişkisinin olduğunu öğrendi. Telefonda tanıştığı Fatemah ile buluşan Amani, Ansar'in evine gitti. Aynı kadınla birlikte olduklarını öğrenen iki Afgan genç arasında kavga çıktı. Kavgada Ajmal, 3 kişinin gözü önünde Ansar'i 32 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

SINIRDA ÖLDÜRECEKTİ
Cesedi bir battaniyeye sararak evde bulunan ranzanın içine koyan Amani, evde bulunan Javad Ataei'nin de yardımıyla önce boş bir ranzayı arkadaşının getirdiği kamyonete yükledi. Ortalığın sakin olduğunu gören ikili, cesedi koydukları ranzayı kamyonete yükleyip, Yousefi'nin cansız bedenini Sirkeli köyü civarında dağlık alana bıraktı. 3 ilde zanlının izini süren Cinayet Büro Amirliği polisleri, sınır dışına çıkma hazırlığındaki şahsı 'da kıskıvrak yakaladı. Şahısların sınıra doğru gittikleri sınırda cinayete şahit olan kişileri de öldüreceği belirlendi.
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Katil cesedi ranzada taşıdı
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