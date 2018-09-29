Maganda baba

ANKARA
'DA 4 yaşındaki çocuğuna tabanca ile ateş açtıran baba, o anları videoya kaydederek sosyal medyada paylaştı. Boş bir arsada kaydedildiği belirtilen görüntüler büyük tepki çekti. Oyun çağındaki oğlunun eline tabancasını veren A.K., nişan almasına yardım ederek oğluna ateş ettirdi. Ne yaptığından habersiz olan minik, babasının eğlencesinin parçası oldu. Şehir eşkıyası baba, o anları da videoya kaydederek sosyal medyada paylaştı. Eleştiri yağmuruna tutulan A.K., polis ekiplerince Etimesgut Polis Merkezi
Amirliğine getirilerek ifadesi alındı.