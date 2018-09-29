Serbest kürsüden ekonomi çalışması

ANKARA
Ticaret Odası'nın (ATO
) 21-23 Eylül'de düzenlediği 28. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı'nda, meclis üyeleri sektörleri adına Ankara ve Türkiye ekonomisinin gelişmesine yönelik görüş ve önerilerini Serbest Kürsü'de paylaştı. Üretimden ihracata, faizden, enflasyona reel ekonomiyi ilgilendiren konuların ele alındığı istişare toplantısında, sektör temsilcilerinin dile getirdiği sorun görüş ve önerileri konusunda ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar nezdinde çalışmalar gerçekleştirilecek. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ekonomik İstişare" toplantısında, ATO üyelerinin hem konusunun uzmanlarından Türkiye ekonomisini ve reel sektörü dinlediklerini hem de kendi görüş ve önerilerini paylaşma imkânı bulduklarını söyledi. Baran, ATO'nun 157 bin üyesinin 67 Meslek Komitesi'nde 429 kişi tarafından temsil edildiğini belirtti.