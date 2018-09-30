Başkan Tuna’dan Ayaş çıkarması

Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ayaş Belediyesi tarafından yeni alınan iş makinelerinin hizmete girişi nedeniyle düzenlenen açılış törenine katıldı. 15 iş makinası alımının açılış töreninde Başkan Tuna'ya, AK Parti
Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Nevzat Ceylan, Hacı Turan, Barış Aydın ile Ayaş Kaymakamı Fatih Özdemir, Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Güdül Belediye Başkanı Hava Yıldırım ve AK Parti Ayaş İlçe Başkanı Mustafa Pekol eşlik etti. Vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Başkan Tuna, Ayaş'tan sonra Kahramankazan'da bulunan Lojistik Üssü'nü de ziyaret etti.