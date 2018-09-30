Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Başkan Tuna’dan Ayaş çıkarması

Başkan Tuna’dan Ayaş çıkarması

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Başkan Tuna’dan Ayaş çıkarması
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ayaş Belediyesi tarafından yeni alınan iş makinelerinin hizmete girişi nedeniyle düzenlenen açılış törenine katıldı. 15 iş makinası alımının açılış töreninde Başkan Tuna'ya, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Nevzat Ceylan, Hacı Turan, Barış Aydın ile Ayaş Kaymakamı Fatih Özdemir, Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Güdül Belediye Başkanı Hava Yıldırım ve AK Parti Ayaş İlçe Başkanı Mustafa Pekol eşlik etti. Vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Başkan Tuna, Ayaş'tan sonra Kahramankazan'da bulunan Lojistik Üssü'nü de ziyaret etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Tuna’dan Ayaş çıkarması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN