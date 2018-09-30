AK Parti
Genel Sekreteri Fatih Şahin, eylül ayı Çankaya Danışma Toplantısı'na katıldı. Teşkilat mensuplarını selamlayarak konuşmasına başlayan Şahin, AK Parti Çankaya'nın bugüne kadar çok başarılı hizmetlere imza attığını vurguladı. Şahin, "Çankaya'da 124 mahallede 40 bin üyemizle birlikte çalışacağız, gayret edeceğiz. Her kademe üzerine düşeni layıkıyla yaptığında ben inanıyorum ki 2019 Mart yerel seçim
lerinde çok büyük bir zaferle ayrılacağız. Bunu yapacak tecrübeye ve güce sahibiz. Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları mahalle teşkilatlarımız bu kapasiteye sahip teşkilatlar" dedi. KAZANMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ Ankara
'da seçim bölgelerinde ve belediyelerin hepsinde iddialı olduklarını vurgulayan Genel Sekter Şahin, "Ankara'da Çankaya dâhil olmak üzere 25 ilçemiz var. Büyükşehir Belediyemiz ile 26 belediyemiz var. Hepsini kazanmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı. Çankaya'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine tesir etme potansiyelinin olduğunu da hatırlatan Şahin, Çankaya'da yapılacak çalışmaların önemini anlattı. Şahin, "Dava arkadaşlarım Çankaya'nın dilinden konuşacağız. Çankayalıların gönlüne gireceğiz. Kampanyamızı yerelleştireceğiz. Burada konuşulanlar çok çok kıymetli, çok değerli şeyler. Burada konuşulanlar, yapılan istişareler kampanyamıza ışık tutacak" şeklinde konuştu. MAMAK'I DOLAŞTI
Öte yandan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Sağduyu Caddesi esnafını ziyaret etti. Berberinden manavına, kasabından marketine cadde boyunca esnafa konuk olarak hal hatır soran Şahin ve Akgül, esnafla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret esnasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Şahin ve Akgül, alışveriş yapan ve yoldan geçen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Büyüyen ve gelişen bir Türkiye
için esnafla el ele yürümeye devam edeceklerinin altını çizen Şahin, "Esnafımız ekonomiyi canlandıran temel yapı taşıdır. Esnafımızın derdini, derdimiz biliyoruz. Esnafımızın yanındayız" dedi. Esnaf ziyaretinde Şahin ve Akgül'e AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer eşlik etti.