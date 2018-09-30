Çobanbeyli çocuklar Ankara’yı gezdi

Zeytindalı Harekâtı'nın üçüncü gününde şehit olan Astsubay Musa Özalkan'ın göreve gitmeden önce vasiyette bulundu. Şehit Özalkan vasiyetinde "Şehit olursam Kurt-Ar Derneği aracılığıyla Telafer
'deki Türkmen balalar için anaokulu veya kültür merkezi devletin bana vereceği paradan yaptırılsın ve ismim verilsin" demişti. Özalkan'ın vasiyeti üzerine Suriye Çobanbey
'de Kurta-Ar İnsani Yardım Derneği tarafından Musa Özalkan Kültür Evi
kuruldu. Musa Özalkan Kültür Evi'nde yetişen çocuklar Ankara
'da yapılacak olan topaç turnuvasına katılmak amacıyla şehre geldi. Kurt-Ar İnsani Yardımlaşma Derneği görevlisi Çağrı Koçyiğit, "Kurt-Ar İnsani Yardımlaşma Derneği olarak buradayız. Suriye Çobanbey'de şehidimiz Musa Özalkan'ın bize bıraktığı bir vasiyet vardı. Onun vasiyeti gereği bir kültür merkezi açtık. Kültür merkezinin ilk emanetlerini de buraya getirdik. Topaç turnuvaları var Ankara'da. Gelen topaç ekibimize Ankara'yı gezdiriyoruz. Anıtkabir'e getirdik" ifadelerini kullandı.