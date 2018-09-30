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Çobanbeyli çocuklar ’yı gezdi

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Çobanbeyli çocuklar Ankara’yı gezdi
Zeytindalı Harekâtı'nın üçüncü gününde şehit olan Astsubay Musa Özalkan'ın göreve gitmeden önce vasiyette bulundu. Şehit Özalkan vasiyetinde "Şehit olursam Kurt-Ar Derneği aracılığıyla 'deki Türkmen balalar için anaokulu veya kültür merkezi devletin bana vereceği paradan yaptırılsın ve ismim verilsin" demişti. Özalkan'ın vasiyeti üzerine 'de Kurta-Ar İnsani Yardım Derneği tarafından kuruldu. Musa Özalkan Kültür Evi'nde yetişen çocuklar 'da yapılacak olan topaç turnuvasına katılmak amacıyla şehre geldi. Kurt-Ar İnsani Yardımlaşma Derneği görevlisi Çağrı Koçyiğit, "Kurt-Ar İnsani Yardımlaşma Derneği olarak buradayız. Suriye Çobanbey'de şehidimiz Musa Özalkan'ın bize bıraktığı bir vasiyet vardı. Onun vasiyeti gereği bir kültür merkezi açtık. Kültür merkezinin ilk emanetlerini de buraya getirdik. Topaç turnuvaları var Ankara'da. Gelen topaç ekibimize Ankara'yı gezdiriyoruz. Anıtkabir'e getirdik" ifadelerini kullandı.
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Çobanbeyli çocuklar Ankara’yı gezdi
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