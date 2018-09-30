En iyi temizlik kirletmemek

Altındağlı vatandaşların daha temiz bir çevrede yaşamaları için bilinçlendirme ve eğitim seminerlerini sürdüren Altındağ Belediyesi
, bir yandan da temizlik faaliyetlerine devam ediyor. Tatlar ve Peçenek köyleri ve köy yollarında, hafta sonları piknik yapan piknikçilerin çöpleri, her Pazartesi Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından temizleniyor. Piknikçilerin geride bıraktığı çöplerin doğaya ve çevreye büyük zarar verdiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, vatandaşlara biraz daha duyarlı olunması çağrısında bulundu. NEDEN KİRLETİLSİN Kİ?
Temizlik
çalışmalarının önemi hakkında bilgi veren Başkan Tiryaki, "Belediyemizin çöpleri temizleyecek ekibi de var, ekipmanı da... Ama neden doğamız ve çevremiz kirletilsin ki? Birkaç saatliğine keyif yapmak, ailece güzel vakit geçirmek güzel bir şey... Ancak geride bırakılanlara dikkat edilmesi lazım. Yenilip içildikten sonra, çöplerin doğaya bırakılması, gelişigüzel fırlatılması, doğaya, çevremize ve geleceğimize büyük ihanettir. Bu çöpler çevre kirliliğine yol açtığı gibi, Allah korusun yangınlara da yol açabiliyor. Ağaçlık alanların yanmasını, yeşil alanların yok olmasını istemeyiz" dedi.