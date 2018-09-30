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Hacı Bayram’da hayır çarşısı

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Hacı Bayram’da hayır çarşısı
Başkentte Külliyesi'nde yer alan Hacı Bayram-ı Veli Derneği Hayır Çarşısı'nda, başvuruda bulunan ve sosyal incelemesi yapılan yetim çocukların tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Hacı Bayram-ı Veli Yardımlaşma Derneğince yetim çocukların sadece kıyafet ihtiyacını karşılamak üzere geçen yıl "Eller çoğaldıkça yükler hafifler" sloganıyla açılan çarşı, yardımseverlerin desteği ile bugün aralarında Iraklı, Özbekistanlı, Suriyeli ve Afganistanlıların da bulunduğu yüzlerce yetim çocuğun ve ailenin umudu oluyor. Hacı Bayram-ı Veli Yardımlaşma Derneği Hayır Çarşısı Koordinatörü Perihan Nur Pazarcı, vatandaşlardan gelen ikinci el kıyafetlerin kuru temizleme sistemiyle yıkandığını, ütülendiğini ve paketlenerek ihtiyaç sahiplerine takdim edildiğini ifade ederek, "Şu anda kayıtlı 400'ü aşkın aile bulunuyor. Bunlardan sosyal incelemesi yapılmış aile sayısı 300'e yakın. 300 ailenin 250'si yetim çocuklardan oluşuyor. Ailelerin sosyal incelemesini tamamlamadan malzeme takdimi yapmıyoruz" diye konuştu.
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