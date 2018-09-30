Dışişlerı
Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Ukrayna
'nın Türkiye
Büyükelçiliği Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde 'Türkiye ve Ukrayna'nın 100 Yıllık Diplomatik Bağları' başlığı altında bir organizasyon gerçekleştirdi. Organizasyonda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok güçlü bir arka planı olduğuna değinerek "Osmanlı döneminden bu yana Ukrayna ile ilişkilerimiz devam ediyor. Kanuni Sultan Süleyman
'ın nikahlı eşi Hürrem Sultan
da Ukraynalıydı. İki ülke arasındaki işbirliğini her alanda artırmaya çalışıyoruz. Türkiye ve Ukrayna arasındaki ortaklık bölge için de büyük önem arzediyor" diye konuştu. Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına ilişkin tavrının çok net olduğunu belirten Kıran, Ukrayna'da yaşayan Kırım Tatarları'nın huzur ve güvenliğinin Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizdi. ASKERİ İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ
Organizasyonda söz alan Ukrayna Dış Politikalar Dairesi Başkanı Ihor Zhovkva, Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığın gerekliliğini belirterek, Türkiye'nin Ukrayna'ya uluslararası alandaki desteğinin Ukrayna için çok önemli olduğunu söyledi. Ukrayna, Türkiye ve Azerbaycan
ilişkisini 'stratejik üçgen' olarak nitelendiren Zhovkva, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin uluslararası etkisinin olduğunu belirtti. Türkiye'ye çok sayıda Ukraynalı turistin geldiğini vurgulayan Zhovkva, "İnsanlarımız arasında çok güçlü bir ilişki var" ifadelerini kullandı.