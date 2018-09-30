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’da kutlanıyor

Giriş Tarihi: 30.9.2018
İtfaiye Haftası Kızılay’da kutlanıyor
İtfaiyesi, ""nı başkentte düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutluyor. Her yıl 25 Eylül-1 Ekim arasında kutlanan, hafta boyunca düzenlenen etkinlik adreslerinden biri de 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki Güvenpark ve Kurtuluş İtfaiye İstasyonu. , nostaljik itfaiye araçlarının da yer aldığı Güvenpark'ta kurulan stantta başkentlilere, acil durumlarda yapılması gerekenler ve yangın öncesi tedbirlere yönelik bilgiler veriyor. İtfaiye Daire Başkanlığı, "İtfaiye Haftası" kapsamında ayrıca Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde itfaiyecilik ile ilgili görsellerin yer aldığı sergiye ev sahipliği yapıyor.
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İtfaiye Haftası Kızılay’da kutlanıyor
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