İtfaiye Haftası Kızılay’da kutlanıyor

Ankara
İtfaiyesi, "İtfaiye Haftası
"nı başkentte düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutluyor. Her yıl 25 Eylül-1 Ekim arasında kutlanan, hafta boyunca düzenlenen etkinlik adreslerinden biri de 15 Temmuz Kızılay
Milli İrade Meydanı'ndaki Güvenpark ve Kurtuluş İtfaiye İstasyonu. Ankara İtfaiyesi
, nostaljik itfaiye araçlarının da yer aldığı Güvenpark'ta kurulan stantta başkentlilere, acil durumlarda yapılması gerekenler ve yangın öncesi tedbirlere yönelik bilgiler veriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı, "İtfaiye Haftası" kapsamında ayrıca Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde itfaiyecilik ile ilgili görsellerin yer aldığı sergiye ev sahipliği yapıyor.