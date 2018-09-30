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Maraş günlerinde dondurma şov

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Maraş günlerinde dondurma şov
Ankara 'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Tanıtım Günleri'nde birbirinden farklı aromasıyla dikkati çeken Maraş dondurması başkentlilerin ilgi odağı oldu. Dondurma satıcılarının "şovlarıyla" eğlenen ziyaretçiler, Kahramanmaraş'ın biber, tarhana, salça gibi birçok yöresel ürününü de tatma fırsatı buldu. Dondurma ustası Salman Arslan, Maraş dondurmasının yapılış inceliklerini ve onu farklı kılan detaylarını anlattı. Maraş dondurmasının en önemli özelliğinin tamamen "organik" ürünlerle ve el emeğiyle üretilmesi olduğuna dikkati çeken Arslan, "Dondurma denince akla ilk gelen Kahramanmaraş'tır. Maraş'tan gelmeyen dondurma dondurma sayılmıyor. Bunun nedeni aynı tarifle, aynı el emeğiyle dondurma yapmamız. Maraş dondurmasının sırrı keçi sütü ve dağ salebinde saklı" ifadelerini kullandı.
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Maraş günlerinde dondurma şov
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