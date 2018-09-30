Necip amca yardım bekliyor

Ulus'ta
yaşayan 80 yaşındaki Necip Özkan
, her sabah Ulus'taki Denizciler Caddesi'nde açtığı tezgahta ördüğü ürünleri satarak geçimini sağlıyor. 30 yıldır sokaklarda örgü örerek hayatını devam ettirmeye çalışan Özkan, insanlardan değil sadece devletten yardım istediğini belirterek, "Ben bu işi 30 seneden beri yapıyorum. Örgü örüp satıyorum. Evli değilim. Hiç evlenmedim. Kimsem de yok. Yurtta büyüdüm, yetimler mektebinde. Babam çok eskiden öldü, annem kocaya gitti, biz ortada kaldık" ifadelerini kullandı. Bekar olduğu için hiç kimsenin kendisine ev vermediğini anlatan Özkan, daha önce sokaklarda yaşadığını da kaydetti. Şu anda kiraladığı tek odada yaşadığını söyleyen Özkan, "Ev vermiyorlardı, sokaklarda yaşıyorduk. Bir adam ev verdi. 200 TL veriyorum aylık. Orada kalıyorum. Sokaklarda yatıp kalkıyordum ben. Bekar olduğum için ev vermiyorlardı. Örgü ihtiyacımı karşılamasa da dilenecek halimiz yok. Ne kazanırsak onu yiyeceğiz. Ben hayatta ondan bundan sadaka, filtre almadım. Kendim kazanırım kendim yerim. Az kazanırsam az yerim, çok kazanırsam çok yerim. Az kazandığımda da çok yediklerimin yerine sayarım" dedi. AT PAZARI'NDA KALIYOR
Özkan'ı çıraklığından beri tanıdığını söyleyen esnaf Ahmet İstanbullu ise, "30 yıla yakın iplik sektöründeyim. Necip amcayı çıraklığımdan beri bilirim. Demetevler'de çıraklık yaptığım dükkandan beri Necip amca gelir bizden ip alırdı. Şapka örer satar. Sokaklarda yatıp kalktığını da duyardık. Bekar odalarında kalıyor. Kimsesi yok. At Pazarı
'nda kalıyor. Yaklaşık iki yıl kadar bir ev bulmuştum. Orada hem konaklıyordu hem de bağ bahçe bakıyordu ama oralarda da gururundan kalamadı. Geldi burada yine tek başına örgüsünü örer, kimseye minnet etmez" dedi.