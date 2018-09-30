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Spor tesisi sporla açıldı

, Mahallesi’ne yeni spor merkezi kazandırdı

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Spor tesisi sporla açıldı
Spor Merkezinin açılışına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve ilçe yöneticileri, Belediye Başkanvekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Behiç Başar Bal, Yaşar Neslihanoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve STK'lar katıldı. Aşağı Yahyalar, Ragıp Tüzün ve Aydın Onur Spor merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin, çocuk cimnastiği, tekvando, tai-bo ve zumba gösterileri ile başlayan açılışta, çocuklar da unutulmadı. Özel olarak hazırlanan şişme oyun alanın da doyasıya oyun oynayan çocuklar, yüz boyası yaptırarak fotoğraf çektirdi. Ayrıca açılışa katılan Yenimahallelilere Muharrem ayı vesilesiyle aşure ikram edildi. 350 metrekare alana sahip Aşağı Yahyalar Sosyal Tesislerinde, kadınlara özel fıtness, pilates, crunch, zumba ve çocuk cimnastiği dallarında alanında uzman eğitmenler tarafından, ilçe sakinlerine eğitimler verilecek. Açılış töreninde söz alan Aşağı Yahyalar Mahallesi Muhtarı Mevlüt Cengiz" Mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Yaşar'a teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğu ilgi ve alaka sayesinde mahallemizin bütün eksikleri tamamlanmıştır. Yapacağı projeler ve hizmetlerde kendisine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
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Spor tesisi sporla açıldı
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