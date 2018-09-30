Yeşil günde aşure günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın yerel yönetimlere ilişkin işaret ettiği 'Gönül belediyeciliği' seferberliğini hız kesmeden sürdüren Keçiören Belediyesi, bu kapsamda organize ettiği 'Yeşil Gün Projesi'ni 23 Nisan, Bademlik, Uyanış ve Köşk mahallelerinde hayata geçirdi. Vatandaşlara hizmetin yanı sıra halkın gönlünü kazanmak için yürütülen Yeşil Gün Projesiyle
, üstü kapalı pazar alanında kurulan platformda düzenlenen çocuk oyunlarının ardından Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, çocuklarla ve kadınlarla mıntıka temizliği yaptı. Mıntıka temizliğinin ardından ağaç diken ve Piri Türkistan Camisi yanında vatandaşlara aşure ikramında bulunan Başkan Ak, vatandaşların Muharrem ayını da tebrik etti.