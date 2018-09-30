Yunuslar’a zorlu eğitim

Motosikletli Polis
(Yunus) Timleri
, 1993'ten bu yana başta asayiş ve narkotik olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara en kısa zamanda müdahale edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanması için 65 ilde görev yapıyor. 1995'te de Ankara
'da faaliyete başlayan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis (Yunus) Timleri'ne dahil olmak isteyen gönüllü polis memurları, zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor. İnsan ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu noktalarda yaşanan olaylara motosikletle hızlıca müdahale eden yunus timlerine, profesyonel ekipler aracılığıyla her türlü koşulda motosiklet kullanma ve görev yapma konularında eğitim veriliyor.