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571 çiftçiye 370 ton tohum

sonbahar dönemi için bin 571 çiftçiye 370 ton standart ‘ (Macar Fiği) Tohumu Desteği’ vermeye başladı

Giriş Tarihi: 1.10.2018
571 çiftçiye 370 ton tohum

BÜYÜKŞEHIR Belediyesinin 'da tarım ve hayvancılığını daha ileri seviyelere çıkarmayı amaçladığı destek kapsamında 13 ilçe belirlenirken, Çubuk'ta da tohumu desteğine çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. İklim şartlarına ve mevsime göre çiftçilere desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, aile ve ülke ekonomisini canlandırmak için yüzde 25 çiftçi katkı payı ve yüzde 75 hibe desteğiyle çiftçinin yüzünü güldürüyor.

ÇİFTÇİYE DESTEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla Başkent çiftçisine yönelik destekler çeşitlendirilerek devam edecek. 2018 yılı İlkbahar döneminde bu kapsamda 21 ilçede; 4 bin 548 çiftçiye 401 ton 850 kilogram adi fiği tohumu, 129 ton 850 kilogram yonca, 80 ton silajlık mısır olmak üzere toplam 611 ton 700 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtımı yapıldı.

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571 çiftçiye 370 ton tohum
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