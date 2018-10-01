571 çiftçiye 370 ton tohum

BÜYÜKŞEHIR Belediyesinin Ankara'da tarım ve hayvancılığını daha ileri seviyelere çıkarmayı amaçladığı destek kapsamında 13 ilçe belirlenirken, Çubuk'ta da yem bitkisi tohumu desteğine çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. İklim şartlarına ve mevsime göre çiftçilere desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, aile ve ülke ekonomisini canlandırmak için yüzde 25 çiftçi katkı payı ve yüzde 75 hibe desteğiyle çiftçinin yüzünü güldürüyor.

ÇİFTÇİYE DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla Başkent çiftçisine yönelik destekler çeşitlendirilerek devam edecek. 2018 yılı İlkbahar döneminde bu kapsamda 21 ilçede; 4 bin 548 çiftçiye 401 ton 850 kilogram adi fiği tohumu, 129 ton 850 kilogram yonca, 80 ton silajlık mısır olmak üzere toplam 611 ton 700 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtımı yapıldı.