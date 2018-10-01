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’dan mesleki yönlendirmede başarı

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Aso’dan mesleki yönlendirmede başarı
ANKARA Sanayi Odası'nın büyük desteğiyle 1. OSB'de yer alan Erkunt tarafından geliştirilen Mesleki Beceri Testleri () öğrencilerin doğru mesleklere yönlendirilmesinde büyük bir başarı sağladı. Testlerin ilk versiyonunun uygulanmaya başladığı 2007'den bu yana ASO teknik okullarına müracaat eden 12 bin 500 öğrenci bu testlere katıldı. Testler sonucunda ASO teknik okullarına yönlendirilen bin 500 öğrencinin yüzde 96'sı eğitimini başarıyla tamamladı. Öğrencilerin yüzde 91'i ise eğitim gördükleri mesleki alanda çalışma yaşamını sürdürüyorlar. Bu oran son üç yılda yüzde yüz seviyesine ulaştı. Bu başarının en büyük mimarlarından MEBET'in geliştirilmesine giden yol ise OSEP'le başladı. ASO Başkanı , "SİMEP'in başarısı 'deki mesleki eğitimin yeniden yapılandırılmasının gerekliliğini ortaya koydu" dedi.
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Aso’dan mesleki yönlendirmede başarı
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