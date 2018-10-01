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Başkentte zorlu maç heyecanı

Ankaragücü Spor Toto ’in 7. haftada bu akşam ile karşı karşıya gelecek. Yenikent Osmanlı Stadı’nda oynanacak karşılaşma 20:00’de başlayacak

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018
Başkentte zorlu maç heyecanı

SPOR Toto Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 10 puan toplayarak iyi bir çıkış yakalayan Ankaragücü, Antalyaspor maçını da kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Bu akşam oynanacak maçta iki takım 35. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 34 karşılaşmada 14 galibiyet alırken Ankaragücü 9 galibiyet elde etti. 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

10 PUAN TOPLADI
Ankaragücü Süper Lig serüvenine Galatasaray maçı ile başladı. Evinde rakibine 3-1 yenilen başkent ekibi, 2. haftada ise Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek ilk 3 puanını aldı. Ardından yine evinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, ligin 4. hafta maçında ise deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 yenildi. Ligin 5. hafta maçında Akhisarspor'u tek golle deviren başkent ekibi, ligin son haftasında ise son dakikada attığı gol ile Erzurumspor'u 1-0 yendi. Ankaragücü 6 haftada topladığı 10 puanla ligde 9. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise sezona Kayserispor mağlubiyetiyle başladı. 2. hafta Konyaspor'la 3-3 berabere kalan Akdeniz ekibi 3. ve 4. haftalarda Beşiktaş'ı ve Rizespor'u mağlup etti. Ligin 5. haftasında Başakşehir'e 4-0 mağlup olan kırmızıbeyazlılar, son haftada ise Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. 6 haftada 10 puan toplayan Antalyaspor ligde 10. sırada kendine yer buldu.

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Başkentte zorlu maç heyecanı
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