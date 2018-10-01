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Çubuk’ta trafik sı: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Çubuk’ta trafik kazası: 3 yaralı
ÇUBUK'TA meydana gelen trafik sında 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Çubuk ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki Ağılcık Mahallesi'nde meydana geldi. Ziyaettin Demir (56) kontrolündeki 06 FE 4642 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil yol kenarındaki toprağa çarparak durabildi. Kazada, Ulviye Demir, Hafize Demir ve Semiha Kırdım yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Çubuk’ta trafik kazası: 3 yaralı
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