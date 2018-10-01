Hacettepe’den ulaşım isteği

Otobüslerin yetersiz olması nedeniyle otostop çekmek zorunda kaldıklarını ve bu nedenle sorunlar yaşandığını söyleyen öğrenciler seferlerin artırılmasını ve kampusta ulaşımın ücretsiz olmasını istiyor

Hacettepe Üniversitesi'nde akademik yıl bu hafta başlıyor. Üniversitede eğitimin başlaması ile birlikte ulaşım problemi de yeniden dillendirilmeye başlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü yetkililerine seslenen öğrenciler kampus içine giden otobüslerin sefer sayılarının artırılmasını istedi. Uzun kuyruklar nedeniyle otobüslere binemediklerini bu nedenle de otostop çekmek zorunda kaldıklarını belirten öğrenciler, üniversite içerisinde ulaşımın ücretsiz olmasını istiyor. Öğrenciler otostop çekmenin çok tehlikeli olduğunu ancak buna mecbur kaldıklarını dile getirdi. İşte SABAH'a konuşan bazı öğrencilerin konu ile ilgili görüşleri:

Kampus içinde ücretsiz olsun



DILAY ŞEN

Derslere geç kalabiliyoruz. Metroyla gelenler için otobüslerin ücretsiz olması mantıklı. Sayısının artırılması gerekiyor. Akşama doğru otobüsler az oluyor ve çok bekliyoruz. Kuyruk oluyor.

eferler artırılsın otostop bitsin

TESLIME YILMAZ:

Ücretsiz bir ulaşım aracı olması gerekiyor. Özellikle sabahları ve ders çıkışlarında çok zor oluyor. Dolmuş ya da beyaz otobüsle gelen arkadaşlar için otobüse binmek çok zor oluyor. Bizde otostopa mecbur kalıyoruz. Otostop çokta sağlıklı bir şey değil. EMEL Budak: Uzun süre beklemek bizim için çok yorucu ve zahmetli oluyor. EGO beklediğimiz için 25 dakika önce geliyoruz. Ama derse 20 dakika geç kalıyoruz. Herkes almıyor ya da yarı yola kadar alıyor. Derse geç kalıyoruz

ÖZNUR ÖZGÜN:

Otostop sırasında bekliyoruz. Kız olarak tek başımıza otostop çekemiyoruz. Gece giriş çıkışlarda seferler azaltılıyor. Bir şeyler yapılması lazım.

Mali açıdan çok rahatlarız

BURAK YILDIRIM:

Hacettepe Üniversitesi'nin ulaşımı bariz belli… Otobüsler ücretli. Otobüslerin ücretsiz olması çok iyi olur. Otostop yapmak zor oluyor. Kız arkadaşlarımız için tehlikeli. Zamanında Hacettepe'de bu tarz olaylar da oldu. Metronun girişinde bir kızı kaçırmaya çalışmalar yaşandı. Kendim de kaç defa şahit oldum. Otobüslerin ücretsiz yapılması öğrencileri mali açıdan çok rahatlatacak.

Metroya kadar uzun kuyruklar oluyor

SEDAT ÖZHAN:

Burada okuyan yaklaşık 30 – 40 bin insan var. EGO'ların ücretsiz yapılması lazım... Okuyan kişi sayısı çok fazla olduğundan dolayı buraya sabah geldiğinizde görebilirsiniz. Tek sıra halinde insanlar sıraya giriyor. Metronun girişine kadar bayağı sıra oluyor.

Ücretsiz ulaşım istiyoruz

TESLIME YILMAZ:

Ücretsiz bir ulaşım aracı olması gerekiyor. Özellikle sabahları ve ders çıkışlarında çok zor oluyor. Dolmuş ya da beyaz otobüsle gelen arkadaşlar için otobüse binmek çok zor oluyor. Bizde otostopa mecbur kalıyoruz. Otostop çokta sağlıklı bir şey değil

Derse geç kalıyoruz



EMEL BUDAK:

Uzun süre beklemek bizim için çok yorucu ve zahmetli oluyor. EGO beklediğimiz için 25 dakika önce geliyoruz. Ama derse 20 dakika geç kalıyoruz. Herkes almıyor ya da yarı yola kadar alıyor.

Ringler artırılsın otostop istemiyoruz



AYŞE PAMUKÇU:

Ringlerin daha sık geçmesini talep ediyorum. Otostop çekmek zorunda kalıyoruz. Otostop sağlıklı olmuyor.