Kemik iliği gününde uçurtma şenliği

Geleneksel Erdi Berkay Gülmez Uçurtma Şenliği kanser hastası ve yakınları ile birlikte kutlandı. 19 Eylül Dünya Kemik İliği ve Donör Günü'ne dikkat çekmek için ve kök hücre bağışı yapılmasını sağlamak, yetişkin lösemi hastalarına dikkat çekmek amaçlı yapılan geleneksel uçurtma şenliğine gelen hasta yakınlarının ortak bir mesajı vardı: "Kök hücre bağışında bulunun"

'MORAL GÜNLERİ DÜZENLİYORUZ'

2013'te lösemiden oğlunu kaybeden Çiğdem Kuzucu, grubu oğlunun öncülüğünde kurduğunu söyledi. Dernek veya vakıf değiliz diyen Kuzucu şöyle devam etti: "Bu grubun amacı yetişkin lösemi hastalarına dikkat çekip, farkındalık yaratmak. Hastaların hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hiçbir sponsorumuz yok. Bütün her şeyi kendimiz karşılıyoruz. Hastaların kan ve trombosit ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Senede 3-5 kere kök hücre kampanyaları yapıyoruz. Hastalara moral günleri düzenliyoruz. Hastaları tiyatrolara, sinemalara götürüyoruz. Derneklerden farkımız şöyle biz bağış toplamıyoruz. Ne yaparsak kendimiz yapıyoruz"diye konuştu. Çocukların yanında yetişkin hastalara dikkat çekmek istiyoruz diyen Kuzucu, "Sadece lösemi hastalarıyla ilgilenmiyoruz. Lösemi denilince sadece çocuklar akla geliyor. Yetişkinlere de dikkat çekmek istiyoruz. Kök hücreye dikkat çekmek istiyorum. Sağlıklı olan, 18-50 yaş aralığında kronik rahatsızlığı olmayan herkes verici olabiliyor. Trombosit bağışlayan herkes kök hücre bağışçısı olabiliyor" dedi.