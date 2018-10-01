Osmanlıspor deplasmanda kazanıyor

LIGDE
oynadığı 6
karşılaşmada 4
mağlubiyet 2
galibiyet alarak 6
puanla 11
. sırada bulunan Osmanlıspor
, aldığı 2
galibiyeti de deplasman maçlarında elde etti. Son iki deplasman maçından galibiyetle dönen Yeniçeiler bu akşam da kazanarak deplasmandaki galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Osmanlıspor
'un saat 19:00
'da başlayacak maça Abdülaziz
, Caner
, Muhammed
, Numan
, Anı
l, Tugay
, Eric Ayuk
, Burhan Eşer
, Beykan Şimşek
, Hasan Kılıç
ve Mertan Caner
on biriyle çıkması bekleniyor. Gaziantep Stadyumu
'nda oynanacak maçı hakem Ramazan Keleş
yönetecek.