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deplasmanda kazanıyor

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Osmanlıspor deplasmanda kazanıyor
LIGDE oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet 2 galibiyet alarak 6 puanla 11. sırada bulunan Osmanlıspor, aldığı 2 galibiyeti de deplasman maçlarında elde etti. Son iki deplasman maçından galibiyetle dönen Yeniçeiler bu akşam da kazanarak deplasmandaki galibiyet serisini sürdürmek istiyor. 'un saat 19:00'da başlayacak maça Abdülaziz, Caner, Muhammed, Numan, Anıl, Tugay, Eric Ayuk, Burhan Eşer, Beykan Şimşek, Hasan Kılıç ve Mertan Caner on biriyle çıkması bekleniyor. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Ramazan Keleş yönetecek.
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Osmanlıspor deplasmanda kazanıyor
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