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’de aşure coşkusu

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Siteler’de aşure coşkusu
HICRI yeni yılın ilk ayı olan Muharrem ayının içinde bulunan aşure gününde Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf Sanatkarlar Odası esnafa aşure ikramında bulundu. Aşure ikramına kamu çalışanlarından, sivil toplum örgütlerinden siyasilerden ve esnafından yoğun katılım oldu. Üyelerine ve misafirlerine aşure ikramında bulunan Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı "İkramda bulunmak, birlik ve beraberliğimizi artırmak için geleneklerimizin yaşatılması önemli. Meslek kurulu öncülük etmeli" dedi.
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Siteler’de aşure coşkusu
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