Üniversite öğrencileri İŞKUR’la buluştu

YÜKSEK
İhtisas Üniversitesi ile Türkiye İş Kurumu
Genel Müdürlüğü, Ankara İl Müdürlüğü arasında öğrencilerin iş hayatına kazandırılması amacıyla İşbirliği Protokolü imzalandı. İmza törenine Yüksek İhtisas Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Rabet Gözil Çalışma ve İş Kurumu Ankara İl Müdürü Arif Ay, İl Müdür Yardımcıları Üzeyir Yıldırım ve Sevide Erkmen katıldı. Türkiye İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde işbaşı eğitim programı, iş arama teknikleri, işgücü piyasası analizleri ve çalışma hayatı hakkında üniversite öğrencilerini bilgilendirmek amacı ile 27 Eylül'de 'İŞKUR
Hizmet Noktası' açıldı. Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rabet Gözil, "Öğrencilerimizin bu tarz imkânlardan faydalanması bizi mutlu ediyor, projeden memnunuz" diye konuştu.