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Yeniçeriler Gazişehir’e konuk oluyor

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018
Yeniçeriler Gazişehir’e konuk oluyor
OSMANLISPOR Spor Toto 1. Lig'in 7. hafta mücadelesinde bu akşam Gazişehir Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ramazan Keleş yönetecek. Geçtiğimiz hafta Spor Toto 1. Lig'in 6. hafta müsabakasında kendi evinde Denizlispor'a 2-0 yenilerek ligdeki kötü gidişatını sürdüren , ligin 7. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep ile deplasmanda karşılaşacak. Yeniçeriler bu maçtan galibiyetle ayrılarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Bu akşam oynanacak maçta Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep 6. kez birbirlerine rakip olacaklar. Daha önce oynanan 5 karşılaşmada Gazişehir Gaziantep 2 galibiyet alırken, Osmanlıspor 1 galibiyet elde etti. Oynanan 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı
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Yeniçeriler Gazişehir’e konuk oluyor
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