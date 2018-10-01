Yeniçeriler Gazişehir’e konuk oluyor

OSMANLISPOR Spor Toto 1. Lig'
in 7
. hafta mücadelesinde bu akşam Gazişehir Gaziantep FK
ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ramazan Keleş
yönetecek. Geçtiğimiz hafta Spor Toto 1. Lig'
in 6
. hafta müsabakasında kendi evinde Denizlispor
'a 2-0 yenilerek ligdeki kötü gidişatını sürdüren Osmanlıspor
, ligin 7. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep
ile deplasmanda karşılaşacak. Yeniçeriler bu maçtan galibiyetle ayrılarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Bu akşam oynanacak maçta Osmanlıspor
ile Gazişehir Gaziantep
6. kez birbirlerine rakip olacaklar. Daha önce oynanan 5 karşılaşmada Gazişehir Gaziantep 2
galibiyet alırken, Osmanlıspor 1
galibiyet elde etti. Oynanan 2
karşılaşma ise berabere sonuçlandı