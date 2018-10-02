80 yıllık dede yadigârı

RAHMI Koç Müzesi'nin hemen yanında bulunan 80 yıllık bu işletmeyi ayakta tutan 60 yaşındaki Kadriye Özyurt dedesinden devraldığı kafeyi eşi Zeki Özyurt ile birlikte yaşatmak istiyor. Özel şerbetine patent aldı. Şerbete kızı Ayşegül'ün adını koydu. Özyurt'un taş değirmende öğüttüğü kahvesini ve Ayşegül şerbetini bir içen bir daha içiyor. Özyurt, Ankara Kalesi
'nde dükkân açan ilk kadın işletmeci. 80 yıllık geçmişi olan dede yadigârı kafeye defalarca hırsız girmesine rağmen gözü gibi bakıyor. Turistik Kafe'nin milletvekili, sanatçı ve iş adamlarına kadar beğeneni çok. 80 yıldır faaliyet gösteren kafede dönemin başbakanı Bülent Ecevit
bile kahve içmiş. 6 AY SÜRDÜ
Sıkıntılı zamanlardan geçtiğini söyleyen Özyurt, "Benden önce yani 12 yıl önce dayım burayı işletiyordu. Rahmetli oldu. Dayımdan önce ilk burayı dedem açmış. Dayımdan sonra başka biri aldı. O yürütemeyince ondan geri aldım. Müşteri çoğalınca eşimi yanıma aldım. İşimi nasıl geliştirebilirim diye düşündüm. Şerbet aklıma geldi. Kendi şerbetim olsun istedim. 6 ay boyunca şerbet üzerine çalıştım. Her gün malzeme alıp şerbet yaptım. Beğenmeyince lavaboya döküyordum. Şerbetin tadını bir türlü tutturamamıştım. Eşim bana her seferinde sitem ediyordu. Ben de, bu son artık müşterilere ikram edeceğiz diyordum. Öyle öyle tam 6 ay geçti. Ve sonunda başardım. Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulunarak 35 bitkiden oluşan şerbete kızım Ayşegül'ün adını verdim" diye konuştu.