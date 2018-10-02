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’daki ekmek zammı durduruldu

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018
Ankara’daki ekmek zammı durduruldu
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin kararı ile ekmek fiyatlarına dünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında zam yapıldı. Buna göre Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 1.25 TL'ye yükseldi. Yapılan zammın günümüz ekonomik şartlarına uygun olmadığı açıklayan Ankara Valiliği, "Alınan karara ilişkin uzlaşma görüşmesi yapılacaktır. Uzlaşma sağlanamadığı takdirde, ekmek fiyat tarifesine ilişkin itiraz karara bağlanacaktır" denildi. Bu arada devreye Ticaret Bakanlığı girdi ve zammı durdurdu. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara ilinde tarifenin 200 gram ekmeğin fiyatı azami 1 TL olacak şekilde uygulanmasına ilişkin görüş belirtmiş olup, ekmeğin 1 TL'nin üzerinde satılmasına Bakanlığımızca uygun görüş verilmemiştir" denildi.
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Ankara’daki ekmek zammı durduruldu
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