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Başkan öğrencilere girişimcilik ve yerel yönetimleri anlattı

Giriş Tarihi: 2.10.2018
Başkan öğrencilere girişimcilik ve yerel yönetimleri anlattı
Yenımahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mektebim Koleji tarafından hayata geçirilen yeni eğitim modeli Yönetim - Liderlik, Girişimcilik ve Gelişim dersi kapsamında Batıkent Kampüsü'nün konuğu oldu. Başkan Yaşar, belediye başkanı ve iş insanı kimliğiyle çocuklara girişimcilik ve yerel yönetimleri anlattı. müfredatı çerçevesinde ilkokul 4'üncü sınıf öğrencilerine genel ve yerel idareleri anlatan Başkan Yaşar, 7, 9 ve 10'uncu sınıflara girişimcilik hakkında bilgiler verdi. Başkan Yaşar, "Sizler soran, sorgulayan, fikirlerini özgürce ifade edebilen bireyler olmalısınız" dedi.
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Başkan öğrencilere girişimcilik ve yerel yönetimleri anlattı
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