Bozkırın Tezenesi türkülerle anıldı

KEÇIÖREN Belediyesi, türküleriyle Türkiye'nin ve dünyanın her köşesinde gönüllerde taht kuran Neşet Ertaş
'ı 6. ölüm yıl dönümünde unutmadı. Keçiören Belediyesi tarafından 2012 yılında yapımına başlanan ve Neşet Ertaş ismini taşıyan gösteri ve sanat merkezinde düzenlenen anma törenine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
ve eşi Hatice Ak'ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili
Hacı Turan da katıldı. Çeşitli türkü grupları tarafından Neşet Ertaş t��rkülerinin seslendirildiği anma etkinliğinde usta sanatçıyı anlatan belgesel gösterimi büyük alkış aldı. Programın son bölümünde, TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Zeynep Cihan sahne alarak Neşet Ertaş türküleri seslendirdi. Anma programında kimi zaman duygusal türküler kimi zaman da vatandaşların katılımıyla oyun havaları seslendirildi. Programın sonunda türkü söylemek için sesine güvenen vatandaşlar sahneye davet edildi.