Hazal ATEŞ: Gönül belediyeciliği!

Yerel seçim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... . Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gönül belediyeciliği" seferberliğine belediye başkanlarının katkıları anketlerle ölçülüyor. AK Parti yerel yönetimlerin performansını halka soruyor.

Belediye başkanının bilgisi, tecrübesi, görünümü, ulaşılabilir olup olmadığı gibi birçok konuda sorular yöneltiliyor.

Hizmet memnuniyeti, başkanı yeterli bulup bulmadıklarına bakılıyor. Mevcut belediye başkanına oy verip vermeyeceği de sorular arasında.

Belediyelerin karnesi çıkarılırken, yeşil alan, ulaşım, yol-kaldırım, çevre temizliği, park, vatandaşa yönelik hizmetler, spor alanları gibi birçok başlık dikkate alınıyor. Bu çalışmaların ardından aday tespiti için bir veri havuzu sistemi oluşturulacak.

Başkanların performanslarına ilişkin parti teşkilatlarından da rapor istenecek. Böylece belediye başkanı ile vatandaşın, teşkilatın iletişim düzeyi, beklentisi de tespit edilecek.

Daha önce kazanılıp son seçimde kaybedilen belediyelerde de özel saha çalışması yapılacak. Bu sonuçlar yerel seçimler öncesi adayları belirlemede yol gösterici olacak. Saha çalışmaları veri havuzunda toplanacak. Sadece belediye başkanlarına ilişkin görüşler değil, il ve ilçenin eksikleri, vatandaşın talepleri gibi ayrıntılar yer alacak. Listelerde vatandaşla gönül bağı kuramayan, AK Parti'nin hizmet politikasına uyum göstermeyen isimlere yer verilmeyecek.

Gönül belediyeciliği deyin geçmeyin.

Bunun önemini en güzel Mevlana sözleri özetliyor; "Gönül, gönül verilerek alınır. Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez. Gönül sevgiyi bulmuşsa kuru dal bile çiçek açar. Alçak gönüllülük, insanı yücelten bir değerdir.

Hadi yaramı sarmaya merhemin yok.

Yalandan da olsa gönül alamaz mısın?

Ey can; kimseyi kırma. Sözden ağırı yoktur.

Beden çok yükü kaldırır ama gönül her sözü kaldıramaz! Rüşvet alan para pul padişahı değiliz. Paramparça olmuş gönül hırkalarını diker, yamarız biz.

Gönül ne tarafı işaret ederse, beş duyu da eteklerini toplayıp o tarafa gider. Ne kadar az yüksekten uçarsan, düştüğün zaman o kadar az incinirsin. Kibri bırak, alçakgönüllü ol. Sevgide fedakârlık yolunu bulamayanları asla gönül kapınızdan içeri sokmayın. Gönüllerini Allah'ı anarak, iyi işler yaparak cilalamış, parlatmış olanlar renkten ve kokudan kurtulmuşlardır.

Onlar, her an, işlerinde bir hoşluk, bir güzellik hissederler."