Kontrolden çıkan otomobil havalandı

ANKARA
'DA sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu kaldırıma çarparak havalanan otomobilin yığılı haldeki parke taşlarına ve ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, gece yarısı Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İran Caddesi üzerinden Kızılay istikametinde seyreden 06 DZ 3362 plakalı otomobil, Turan Emeksiz Sokak yönüne ayrılan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak havalandı. Kaldırım üzerinde yığılı haldeki parke taşlarına ve trafik levhasına çarpan araç hızını alamayarak, yolun devamındaki ağaca çarptı. Kaza sonrası hurda yığınına dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı gören yoldan geçen vatandaşlar, hemen yaralıların yardımına koştu. DURUMLARI İYİ
Yaralı sürücüyü ambulansa alarak ilk yardım müdahalesinde bulunan ekipler, bulunduğu yerde sıkışan yaralının kurtarılması için de çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden çıkarılan yaralı, sedyeyle ambulansa alındı. Kazazedeler, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaldırıma çarparak havalanan otomobilin çarptığı yığılı haldeki parke taşları, yol üzerine dağılarak trafiği tehlikeye düşürdü. Hurdaya dönen otomobilin çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.