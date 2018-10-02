Önseçim kavgası

CHP
'nin kalesi Çankaya'da partililer arasındaki gerilim yerel seçimlere sayı günler kala daha da tırmandı. Çankaya Belediye Meclisi'ndeki pek çok CHP'li isimle arası kötü olan Başkan Alper Taşdelen
, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki hiçbir meclis toplantısına ise katılmadı. 3 ay aradan sonra Eylül ayı Çankaya Belediye Meclisi'ne katılan Taşdelen'in yerel seçimler için çalışmalar yaptığı ve önümüzdeki dönem aday olması durumunda çalışacağı CHP'li meclis üyelerini kendisi belirlemek istediği öğrenildi. ÖNSEÇİM TEPKİSİ
Tüm bu uygulamar sürerken yeniden aday olmak istediği artık herkesçe bilinen Taşdelen'e parti içinden de tepkiler yükseliyor. CHP Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Kurulu'nda konuşan partililer Çankaya'da önseçim yapılması için genel merkeze çağrıda bulundu. Taşdelen'in de bu talebi kamuoyunda açıkça dile getirmesi gerektiğini ifade eden bir partili Başkan Taşdelen'e ithafen, " Kendisine yakışan önseçim talep etmektir. Bu yiğitlik değildir. Çankaya Belediye Başkanı yüreği yetiyorsa önseçim istemeye davet ediyorum" dedi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ise bu çıkışa ne cevap vereceği merak konusu oldu. MÜDÜRLERE TALİMAT ÖTE
yandan Taşdelen'in Çankaya Belediye Meclisi'ndeki partilere olan yaptırımları sürüyor. Daha önce kendisine muhalif olan eski Çankaya Belediye Meclis Başkanvekili Emre Çakır'ın makam arabasını alan Taşdelen'in şimdi de kendisine muhalif pek çok meclis üyesinden gelen isteklerin yerine getirilmemesi için belediyedeki birim müdürlerine talimat verdiği iddia edildi. Vatandaşlardan gelen talepleri Çankaya Belediyesi
'ndeki sorumlulara iletemeyen CHP'li meclis üyelerinin ise duruma tepki gösterdiği öğrenildi.