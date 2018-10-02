Perde ‘Reis Bey’le açılıyor

DEVLET Tiyatroları (DT), ilk kez sahnesine taşınan, şair-yazar Necip Fazıl Kısakürek
'in ünlü tiyatro eseri "Reis Bey
" ile bugün sezon açılışı yapacak Yeni tiyatro sezonunda 70. yılını kutlayacak DT, sezona 32 prömiyerle başlayacak. Bu kapsamda, Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı, Özer Tunca'nın yönettiği Reis Bey'in ilk gösterimi, Ankara DT aracılığıyla 2018-2019 sezonu bugün Küçük Tiyatro'da yapılacak. Reis Bey'in prömiyeri için biletler tükendi. Hatta ikinci günün biletleri de bitti. Ankara DT'nin bu yılki repertuvarının çok zengin olduğunu bildiren Tunca, DT'den 2009'de emekli olduğunu ama hala kuruma güzel tekstlerle hizmet etmeye çalıştığını dile getirdi. Yerli eserlerle ilgili, "Nazım Hikmet de oynanmalı ama Necip Fazıl mutlaka oynanmalı" diyen Tunca, DT'de de Necip Fazıl'ın çok fazla oyununun sahnelendiğini kaydetti. Tunca, yerli klasikler sahneye taşınırken çağdaş rejilerle sahnelenmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.