Akut’ta gönüllü eğitimi başladı

İNTERNET üzerinden yaklaşık 100 kişinin başvuru yaptığı AKUT Ankara
yeni dönem gönüllü eğitimlerinin ilk dersi, Yüzüncüyıl'daki AKUT merkezinde, 50'ye yakın katılımcı ile gerçekleşti. AKUT Ankara ekip lideri Murat Boz
tarafından verilen, Ekip ve Takım Ruhu konulu eğitimde, renkli görüntüler ortaya çıktı. Tanışma toplantısına katılan gönüllü adayları, 3 aylık ciddi bir temel eğitimden sonra, ekip içinde görev almak istedikleri bölüm ve birimlerde çalışmaya başlayacaklar. Bir sonraki tanışma toplantısı ise; şubat ayında yapılacak ve şubat ayına kadar internet üzerinden yapılacak olan başvurular değerlendirilip, AKUT Ankara merkezine davet edilecekler.