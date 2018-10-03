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’dan takvim yarışı

Ticaret Odası (), üniversite öğrencilerini girişimciliğe özendirmek amacıyla “Takvim Tasarım Yarışması” düzenliyor

Giriş Tarihi: 3.10.2018
ATO’dan takvim yarışı
YARIŞMA, üniversite öğrencilerinin mesleki gelişimlerine pratik katkı sağlarken seçilecek eser 2019 yılı takvimi olarak duvarları süsleyecek. 'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmanın konusunu, "'nın tarihi ve kültürel değerleri ekseninde yerli ve milli üretim, üretici-tüketici ve aracı arasındaki değiş-tokuş olgusu ve ticaret" oluşturuyor. Takvim Tasarımı Yarışması'na Ankara'daki kamu ve vakıf üniversitelerinin İletişim Fakülteleri, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü ile Grafik Tasarım alanlarında eğitim gören ön lisans ve lisans öğrencileri katılabilecek.

SON GÜN 31 EKİM
Her tasarımcının bir adet eserle ve bireysel olarak katılabileceği yarışmaya sunulan tasarımların, sosyal medya ve benzeri platformlarda düzenlenen yarışmalar dâhil herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş olması gerekiyor. Yarışma için başvurular 3 Ekim'de başlayıp 31 Ekim'de sona erecek.
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ATO’dan takvim yarışı
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