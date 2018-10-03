Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Başın öne eğilmesin!

Başın öne eğilmesin!

Spor Toto ’in 7. hafta mücadelesinde Ankaragücü evinde konuk ettiği ’a 1-0 mağlup oldu. Maça hakemin tartışmalı kararları damga vurdu

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018
Başın öne eğilmesin!
Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya geldiği Antalyalyaspor'a 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi Ankaragücü oldu. 3. dakikada Erdem Özgenç'in sağdan yaptığı ortayı El Kabir kafa ile kaleye gönderdi. Top az farkla auta gitti. 18. dakikada kazanılan serbest vuruşu Hakan Özmert kullandı. Yerden seken top ağlarla buluştu. Bu golle Antalyasspor, 1-0 öne geçti. 27. dakikada Maicon'un pasında Doukara sert bir vuruş çıkardı. Top kaleci Johannes Hopf'dan döndü. İlk yarı konuk ekip Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 13'e yükseltirken, Ankaragücü 10 puanda kaldı.

ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör İsmail Kartal, eksik bir kadroyla maça çıkmak zorunda kaldıklarının altını çizdi. Rakibi iyi analiz ettiklerini söyleyen Kartal, "Maç boyunca oynamak isteyen, kazanmak isteyen taraf bizdik. Rakip takım duran toptan bir gol buldu. Bunu korumak için de maç sonuna kadar savunma yaparak mücadele ettiler. Bu kadar istekli, arzulu oynamamıza rağmen maçın sonucu bu olmamalıydı. Kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi. Mağlubiyeti hak etmediklerini vurgulayan Kartal, "Maçın geneline baktığımızda oyunumuzun karşılığı bu sonuç olmamalıydı. Belki ilk defa sahada oynayan arkadaşlarımız vardı. Onlar da ellerinden geleni yaptılar. Futbol şansı bugün yanımızda değildi. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı. Kartal, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönetimiyle ilgili soruya ise, "Bunun değerlendirmesini kamuoyu ve MHK'nin yapması gerekiyor" yanıtını verdi.

İLK KEZ SÜPER LİG MAÇI YÖNETTİ
Ankaragücü ile Antalyaspor arasında oynanan maçı yöneten hakem Tugay Kaan Numanoğlu ilk kez Süper Lig'de bir maça çıktı. Yönettiği ilk Süper Lig maçında verdiği kararlar ile hem Ankaragücü teknik ekibinin hem de Ankaragücü taraftarlarının tepkisini çeken Numanoğlu yönetimiyle adeta sınıfta kaldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başın öne eğilmesin!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN