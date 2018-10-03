Başın öne eğilmesin!

Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'in 7.
haftasında
karşı karşıya
geldiği Antalya
lyaspor'a 1-0
mağlup olarak haftayı
puansız kapattı.
Karşılaşmaya etkili
başlayan taraf ev sahibi Ankaragücü
oldu. 3
. dakikada Erdem Özgenç'in
sağdan yaptığı
ortayı El Kabir
kafa ile kaleye gönderdi.
Top az farkla auta gitti. 18.
dakikada kazanılan serbest vuruşu Hakan Özmert
kullandı. Yerden
seken top ağlarla buluştu. Bu
golle Antalyasspor, 1-0
öne geçti. 27.
dakikada Maicon'un
pasında Doukara
sert bir vuruş çıkardı. Top
kaleci Johannes Hopf'dan
döndü.
İlk yarı konuk ekip Antalyaspor'un 1-0
üstünlüğü ile sonuçlandı.
Karşılaşmada başka gol olmadı
ve maç Antalyaspor'un 1-0
üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Antalyaspor
puanını 13'e
yükseltirken, Ankaragücü 10
puanda
kaldı. ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör İsmail Kartal
, eksik bir kadroyla maça çıkmak zorunda kaldıklarının altını çizdi. Rakibi iyi analiz ettiklerini söyleyen Kartal
, "Maç boyunca oynamak isteyen, kazanmak isteyen taraf bizdik. Rakip takım duran toptan bir gol buldu. Bunu korumak için de maç sonuna kadar savunma yaparak mücadele ettiler. Bu kadar istekli, arzulu oynamamıza rağmen maçın sonucu bu olmamalıydı. Kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi. Mağlubiyeti hak etmediklerini vurgulayan Kartal
, "Maçın geneline baktığımızda oyunumuzun karşılığı bu sonuç olmamalıydı. Belki ilk defa sahada oynayan arkadaşlarımız vardı. Onlar da ellerinden geleni yaptılar. Futbol şansı bugün yanımızda değildi. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı. Kartal
, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun
yönetimiyle ilgili soruya ise, "Bunun değerlendirmesini kamuoyu ve MHK'nin yapması gerekiyor" yanıtını verdi. İLK KEZ SÜPER LİG MAÇI YÖNETTİ Ankaragücü
ile Antalyaspor
arasında oynanan maçı yöneten
hakem Tugay Kaan Numanoğlu
ilk kez Süper Lig'de
bir maça
çıktı. Yönettiği ilk Süper Lig
maçında verdiği kararlar ile
hem Ankaragücü
teknik ekibinin
hem de Ankaragücü
taraftarlarının
tepkisini çeken Numanoğlu
yönetimiyle adeta
sınıfta kaldı.