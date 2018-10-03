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Kavşakta çarpıştı şarampole yuvarlandı

Giriş Tarihi: 3.10.2018
Kavşakta çarpıştı şarampole yuvarlandı
BEYPAZARI'NDA meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı Hürkent kavşağında meydana geldi. Mustafa Tokgöz yönetimindeki 55 ADY 28 plakalı hafif ticari araç, Hürkent kavşağında 'in (84) kullandığı otomobille çarpışarak, 10 metrelik şarampole yuvarlandı. 112 Acil Servis ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Güven ve Tokgöz, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emin Ruhi Güven, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Kavşakta çarpıştı şarampole yuvarlandı
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