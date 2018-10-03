Tebriz ve Ankara kardeş oluyor

KARDEŞ şehir sayısıyla dünya kardeşliğine koşan başkent Ankara
'ya, kardeş şehir olma isteği her geçen gün artıyor. Avrupa'dan Uzakdoğu'ya, Amerika'dan Afrika'ya kadar çoğu başkent olan toplam 48 kent ile kardeş şehir protokolü imzalayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak Afrika'da bulunan Nijer'in Başkenti Niamey ile kardeş şehir protokolü imzaladı. Başkent Ankara'ya şimdi de İran'ın Tebriz şehrinden kardeş şehir olma talebi geldi. İran'a bağlı Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin başkenti olan Tebriz'in Belediye Başkanı Dr. İraj Shahin Baher, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'yı ziyaret etti. Konuk Belediye Başkanı Baher, Başkan Tuna'ya Ankara ile kardeş şehir olmak istediklerini söyledi. Ankara'ya hayran kaldığını ifade eden konuk Belediye Başkanı Baher, "Başkent Ankara çok güzel ve trafik olmayan bir şehir. Özellikle çevre ve şehircilik konusunda Büyükşehir ile fikir alışverişi yaparak deneyimlerinden istifade etmek istiyoruz" dedi.