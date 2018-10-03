Sünnet olan çocuğa Başkan’dan bisiklet

ANKARA
Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018'de sünnet ettirilen çocuklardan Pursaklar'da ikamet edenleri Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin evlerinde ziyaret ediyor. Başkan Çetin, belediyenin sosyal yardım müdürlüğü olan Tebessüm Çarşısı aracılığıyla sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edip sevindiriyor. Ev ziyaretlerinde diğer çocukları da unutmayan Çetin, evdeki diğer çocuklara yaş ve cinsiyetlerine göre hediye vererek tebessüm ettirmeyi sürdürüyor. Çetin, gittiği adreslerdeki apartman sakinleriyle de görüşerek talepleri dinliyor, çözüm önerileri sunuyor.