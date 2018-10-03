Ticaretin yüzde 41’i Yenimahalle’de

YENIMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcıları Başar Bal ve Yaşar Neslihanoğlu ile beraber Yıldız Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Gölmez'in ev sahipliğinde yönetim binasında düzenlenen kahvaltıda esnafla bir araya gelen Yaşar, sıkıntıları dinledi, talep ve önerileri aldı. Yaşar , "Ben de esnaflıktan geldiğim için kaynakları ve parayı kullanmanın ne kadar önemli olduğunu bilirim. Ülkemizin parayı kendi parası gibi kullanacak idarecilere ihtiyacı var. Kaynaklarını verimli kullanan devletler ayakta kalır. Ankara
ticaretinin yüzde 41'i Yenimahalle'de yapılıyor. Ben de esnaf olduğum için kendi yaşadığım sorunları sizlere yaşatmamak için elimden geleni yaptım, yapıyorum. Zor günleri hep beraber aşacağız" dedi.