Üniversiteden uyuşturucu tacirliğine

Ankara
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D. D. ile B. Ç.'nin uyuşturucu ticareti yaptığına dair ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, D. D. ile B. Ç.'yi takibe aldı. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucunda D. D. ve B. Ç.'ye ait evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda D. D. ile B. Ç. kıskıvrak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda stepnenin içine saklanmış piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan extacy hap ele geçirildi.