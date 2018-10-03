Üniversiteden uyuşturucu tacirliğine Üniversitede arkadaşı olan 2 kişinin uyuşturucu satıcılığı yaptığını öğrenen polis, şahısların evlerine yaptığı baskında 350 bin TL değerinde extacy hap ele geçirdi

Giriş Tarihi: 3.10.2018