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Üniversiteden uyuşturucu tacirliğine

Üniversitede arkadaşı olan 2 kişinin uyuşturucu satıcılığı yaptığını öğrenen polis, şahısların evlerine yaptığı baskında 350 bin TL değerinde extacy hap ele geçirdi

Giriş Tarihi: 3.10.2018
Üniversiteden uyuşturucu tacirliğine
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D. D. ile B. Ç.'nin uyuşturucu ticareti yaptığına dair ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, D. D. ile B. Ç.'yi takibe aldı. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucunda D. D. ve B. Ç.'ye ait evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda D. D. ile B. Ç. kıskıvrak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda stepnenin içine saklanmış piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan extacy hap ele geçirildi.
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Üniversiteden uyuşturucu tacirliğine
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