Yola çıkan köpek ortalığı karıştırdı

KAZA
, Çubuk ilçesinde meydana geldi. Çubuk- Ankara karayolu üzerinden şehir merkezi istikametinde seyir halinde olan Kadir E. idaresindeki 06 DK 947 plakalı otomobil, bir anda yola
fırlayan köpeğe ��arparak kontrolden çıktı. Yolun karşısına savrulan araç, Cihangir I.'nın kullandığı 06 AT 9506 plakalı otomobille çarpıştı. Hakan D. idaresindeki 06 ABE 220 plakalı otomobil de hızını alamayarak, kazaya karışan iki otomobille çarpıştı. 06 DK 947 plakalı otomobilin altında kalan köpek telef olurken, otomobiller hurda yığınına döndü. Yaşanan feci kaza sonucu araç sürücüleri ile Hakan D. yaralandı. Sürücü Kadir D. hayatını kaybetti
KAZAYI gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi. 06 DK 947 plakalı otomobilin sürücüsü Kadir E.'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.