Bakkalın ekmek oyunu

ANKARA ve 17 ayrı şehirde Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından ekmeğe yapılan yüzde 25'lik zammın, Bakanlık tarafından durdurulmasından sonra son yapılan düzenleme ile kar marjları 30'dan 15'e düşünce bakkallar ekmek satmama kararı aldı. Ankara'daki bakkallar, fırıncıların kendilerine verdiği ekmeğin fiyatını artırmaları nedeniyle ekmek satmama kararı aldı. Ticaret Bakanlığı, Ankara'da 1 liraya satılan ekmeğe yapılan 25 kuruş zammı durdurmuştu. Sokak aralarına kadar giren zincir marketlerin küçük esnafı her geçen gün yok ettiğini ve acil çözüm bulunmasının artık zorunluluk olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Son yapılan düzenleme ile kar marjları oldukça kısıtlanan özellikle bakkal esnafımız sattığı ürünün poşet parasını dahi kazanamaz duruma geldi. Bir ekmekte bakkal esnafının kazandığı parada artık poşete gider oldu" dedi.

'SATMIYORUM SATMAYACAĞIM'

Bakkallar, "Bize 15 kuruş veriyorlar. 100 tane poşet bana 15 liraya geliyor. 1 tane ekmek alıyorlar. 1 poşet alıyor. 200 tane ekmek 15 kuruştan 30 lira yapıyor. Dolar düşüyor. Zam geliyor. Satmıyorum. Satmayacağım. Gerekli ceza işlemi varsa biz buna da razıyız. Satmayacağım. Çünkü 15 kuruşla ekmek satmanın bir mantığı yok" diye konuştu.