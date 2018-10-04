Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Bakkalın ekmek oyunu

Bakkalın ekmek oyunu

Ekmeğe yapılan 25 kuruşluk iptal edilince, kârları 30 kuruştan 15 kuruşa düşen ekmek satışını durdurdu

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018
Bakkalın ekmek oyunu

ANKARA ve 17 ayrı şehirde Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından ekmeğe yapılan yüzde 25'lik mın, Bakanlık tarafından durdurulmasından sonra son yapılan düzenleme ile kar marjları 30'dan 15'e düşünce ekmek satmama kararı aldı. 'daki bakkallar, fırıncıların kendilerine verdiği ekmeğin fiyatını artırmaları nedeniyle ekmek satmama kararı aldı. Ticaret Bakanlığı, Ankara'da 1 liraya satılan ekmeğe yapılan 25 kuruş zammı durdurmuştu. Sokak aralarına kadar giren zincir marketlerin küçük esnafı her geçen gün yok ettiğini ve acil çözüm bulunmasının artık zorunluluk olduğunu belirten Genel Başkanı , "Son yapılan düzenleme ile kar marjları oldukça kısıtlanan özellikle bakkal esnafımız sattığı ürünün poşet parasını dahi kazanamaz duruma geldi. Bir ekmekte bakkal esnafının kazandığı parada artık poşete gider oldu" dedi.

'SATMIYORUM SATMAYACAĞIM'
Bakkallar, "Bize 15 kuruş veriyorlar. 100 tane poşet bana 15 liraya geliyor. 1 tane ekmek alıyorlar. 1 poşet alıyor. 200 tane ekmek 15 kuruştan 30 lira yapıyor. Dolar düşüyor. Zam geliyor. Satmıyorum. Satmayacağım. Gerekli ceza işlemi varsa biz buna da razıyız. Satmayacağım. Çünkü 15 kuruşla ekmek satmanın bir mantığı yok" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakkalın ekmek oyunu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN